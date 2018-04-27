Прогноз на матч Монако — Амьен: команда Жардима реабилитируется

В рамках тридцать пятого тура французской Лиги 1 «Монако» примет «Амьен». Команда Леонарду Жардима очень нуждается в победе, ведь после двух подряд поражений вплотную к ней подобрались «Лион» и «Марсель». "Евро-Футбол.ру" анонсирует субботнее противостояние на «Луи II».

Монако

Несколько недель назад казалось, что «Монако» уже никуда не денется во второго места, позволяющего получить прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов. Но стоило команде Леонарду Жардима проиграть «ПСЖ» (1:7) и «Генгаму» (1:3), как интрига обострилась. Монегаски пока что остаются вторыми, но «Лион» и «Марсель» отстают всего лишь на одно очко. Третий лишний не попадёт даже в квалификацию Лиги чемпионов, а отправится в Лигу Европы. Словом, ставки очень высоки.

Амьен

В субботу гостить на «Луи II» будет «Амьен». Команда Кристофа Пелиссье достаточно комфортно ощущает себя на тринадцатом месте в турнирной таблице Лиги 1. «Единороги» существенно отстают от зоны еврокубков и существенно опережают зону вылета. По сути, «Амьену» в концовке сезона можно играть в своё удовольствие. Тем не менее, подопечные Кристофа Пелиссье находятся в неплохой форме. В шести крайних поединках чемпионата «единороги» проиграли лишь раз при трёх победах и двух ничьих.

Статистика личных встреч

Монако — Амьен: +0=1-0. Разница мячей: 1-1.

Первый круг: 1:1.

В первом круге текущего чемпионата «Монако» и «Амьен» встретились впервые. Команды обменялись голами, причём монегаскам пришлось отыгрываться.

Интересные факты

— «Монако» не проигрывал дома в 10 последних матчах чемпионата Франции (9 побед и ничья).

— В 9 последних домашних матчах Лиги 1 «Монако» забивал как минимум дважды.

— «Амьен» проиграл лишь один матч в Лиге 1 из пяти последних (3 победы, 2 ничьи).

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

"Монако" не нужно искать дополнительную мотивацию. Команда Леонарду Жардима рассчитывает реабилитироваться перед своими фанатами за два подряд поражения, да и турнирное положение заставит монегасков идти в атаку. «Амьен» же серьёзных турнирных задач не решает. Поэтому ждём уверенной победы от подопечных Леонарду Жардима, которые в домашних матчах чувствуют себя очень уверенно. Наша ставка: «Монако» с форой (-1,5)" с коэффициентом 1.55.