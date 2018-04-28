Волжанина задержали за незаконное приобретение госнаград

Полиция задержала 54-летнего жителя Волжского за незаконное приобретение государственных наград.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального МВД, подозреваемый через интернет приобрел четыре медали: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «30 лет Советской армии и флоту». Две из них относятся к периоду Великой Отечественной войны, а остальные — юбилейные.

Согласно заключению эксперта по культурным ценностям, медали являются государственными наградами.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Коллекционеру грозит арест до трех месяцев