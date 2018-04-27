Сергей Соседов: Пугачева не достойна моих похвал

Сергей Соседов — один из самых ярких представителей российской журналистики и авторитет в мире шоу-бизнеса. Признанным музыкальным критиком и телезвездой он стал в конце 1990-х благодаря участию в скандальной программе «Акулы пера», где не оставил от многих звезд и мокрого места. Соседов поразил тогда российских зрителей не только отменным музыкальным вкусом, но и экстравагантными манерами. Сергей в отличие от многих никогда не скрывал свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Правда ли, что родные и близкие испытывают неловкость за него? Почему известный критик затаил обиду на Пугачеву? Узнаете из первых уст в программе «Ой, мамочки!» 28 апреля в 8:45 на телеканале «МИР»

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