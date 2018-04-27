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Телеканал Т24 покажет киберфутбол в прямом эфире
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Телеканал Т24 покажет киберфутбол в прямом эфире 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
29 апреля телеканал Т24 в партнерстве с телеканалом «Е» в прямом эфире покажет финал Чемпионата российской премьер-лиги по киберфутболу. В эфир выйдут полуфинальные игры, матч за третье место, а также Финальный матч за кубок eFOOTBALL RFPL CHAMPIONSHIP по FIFA 18.
Турнир eFOOTBALL RFPL CHAMPIONSHIP по FIFA 18 — первая стадия отбора на Чемпионат мира по киберфутболу FIFA eWorld Cup 2018, организуемого под эгидой Международной футбольной федерации. В соревнованиях принимают участие киберспортсмены, представляющие 16 клубов РФПЛ, и четыре сильнейших игрока, прошедших открытые и закрытые квалификации. Два победителя турнира будут представлять Россию на европейском этапе Global Series Playoffs. Комментировать трансляцию будут Владимир Стогниенко, Кирилл Брейдо, Антон Орлов. Ведущий трансляции — Сергей Кузьминок.
"Я думаю, что данную трансляцию будет интересно посмотреть также всем любителям большого футбола! — говорит футбольный комментатор Владимир Стогниенко. — Большой футбол и киберфутбол давно сотрудничают друг с другом — не зря у многих ведущих европейских клубов есть контракты с киберфутболистами. Эмоции при просмотре киберспортивных трансляций можно сравнить с эмоциями от просмотра футбольных матчей, особенно — среди молодой аудитории".
Все матчи турнира 28-29 апреля будут доступны на сайте gmbox.ru и в эфире телеканала «Е».
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