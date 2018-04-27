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В Норвегии правые хотят запретить мечетям использовать громкоговорители
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В Норвегии правые хотят запретить мечетям использовать громкоговорители 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В Норвегии праворадикальная Партия прогресса намерена предложить властям запретить в мечетях страны призывать на молитву громкоговорителями.
"Мне все равно, как будет рассматриваться этот вопрос в контексте законов о правах человека. Для меня важно спокойствие людей, которые живут недалеко от мечетей. Звучание азана не должно вызывать неудобство. И меня не волнует, что положение Конвенции о защите прав человека запрещает ограничивать звучание азана", — цитирует информагентство Anadolu слова представителя партии Юна Хельгхайма.
Он отметил, что инициатива по запрету громкоговорителей в мечетях будет рассмотрена на съезде Партии прогресса в конце апреля.
Напомним, в начале февраля в ФРГ административный суд Гельзенкирхена запретил исламской общине в городке Эр-Эркеншвик призывать на пятничную молитву с помощью громкоговорителя. Причиной послужили жалобы местных граждан, которые живут рядом с мечетью.
В июле 2016 года по предписанию Госсанэпиднадзора Кыргызстана был введен запрет на использование громкоговорителей в мечетях Бишкека. В городе запретили громко призывать на молитву после 11 часов вечера и до 6 часов утра. Причиной запрета также стали жалобы горожан. По их словам, азан мешает спать и укладывать детей.
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