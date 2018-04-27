Сезон водно-моторного спорта откроется в Красноярске

Первая в этом сезоне тренировка на воде по водно‐моторному спорту пройдет в Красноярске 12 мая. Проходить трассу спортсмены будут в акватории Абаканской протоки Енисея, сообщили в городской администрации.

Чтобы приобщиться к водно-моторному спорту и полноценно выступать на соревнованиях, достаточно иметь сильное желание и проявлять силу воли. Для этого надо научиться справляться с трудностями, бороться и добиваться поставленной цели

С 2002 года в красноярской секции тренировались около тысячи детей, многие из которых пошли дальше и получили спортивные разряды. Среди воспитанников спортклуба есть победители и призеры первенства России.

20 мая Красноярск примет участие во Всероссийском полумарафоне. Изюминкой забега является синхронный старт во всех городах России.