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Сезон водно-моторного спорта откроется в Красноярске
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Сезон водно-моторного спорта откроется в Красноярске 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Первая в этом сезоне тренировка на воде по водно‐моторному спорту пройдет в Красноярске 12 мая. Проходить трассу спортсмены будут в акватории Абаканской протоки Енисея, сообщили в городской администрации.
Чтобы приобщиться к водно-моторному спорту и полноценно выступать на соревнованиях, достаточно иметь сильное желание и проявлять силу воли. Для этого надо научиться справляться с трудностями, бороться и добиваться поставленной цели
— инструктор Дмитрий Павловский.
С 2002 года в красноярской секции тренировались около тысячи детей, многие из которых пошли дальше и получили спортивные разряды. Среди воспитанников спортклуба есть победители и призеры первенства России.
20 мая Красноярск примет участие во Всероссийском полумарафоне. Изюминкой забега является синхронный старт во всех городах России.
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