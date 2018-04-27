В Смоленске полицейские благоустроили яблоневый сад, высаженный в честь Победы в Великой Отечественной войне

Три года назад, в канун 70-летия Великой Победы, руководством областных УМВД УФСБ было принято решение о посадке 70-ти яблонь в память о героях войны в дар учащимся лицея имени Кирилла и Мефодия.

Теперь на этом месте уже подрастают молодые яблони, с приходом весны на них появляются первые зелёные листья. Каждое посаженное дерево символично — это напоминание о Великом подвиге советского народа.

Смоленские полицейские взяли шефство над посаженным садом, ухаживают и следят за ним. Силами сотрудников, проходящих первоначальное обучение в центре профессиональной подготовки УМВД России по Смоленской области, была организована работа по благоустройству территории сада — убрана прошлогодняя листва, побелены стволы деревьев, повязаны Георгиевские ленточки.

Теперь символ памяти и уважения к подвигу нашего народа, одержавшего Великую Победу над фашизмом будет украшать молодые яблони, напоминая чьими наследниками мы остаемся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить.

Стражи порядка помнят прошлое своей страны, гордятся подвигами советских солдат и своим личным примером показывают молодому поколению в лице учащихся лицея, каким образом нужно отдавать дань памяти героям, погибшим в боях за Родину.