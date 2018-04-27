Ещё
Ходжсон одобряет продажу «Уэмбли»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ходжсон одобряет продажу «Уэмбли» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший тренер сборной Англии Рой Ходжсон, который ныне возглавляет «Кристал Пэлас», одобряет возможную продажу «Уэмбли».
"Я не знаю, была ли достигнута договорённость, но если Футбольная ассоциация заключила сделку, то только по правильным причинам. Руководители понимают, что эта сумма может помочь в развитии английского футбола. Я не думаю, что здесь есть какие-то скрытые мотивы.
Мне нравится «Уэмбли», как и всем тренерам. Я был бы разочарован, если бы продажа стадиона означала, что на нём больше не будет играть сборная Англии. Но я в это не верю. Я доверяю ФА и знаю, что они не будут принимать решения легкомысленно", — цитирует Ходжсона Sky Sports.
Карвальял: «Может, продадим ещё и Биг-Бен?»
Евро-футбол.Ру: последние новости
Скауты ЦСКА понаблюдают за Талиской "Вест Хэму" тоже нужен Эванс Рибери: "Мы проиграли битву, но война ещё не закончена"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова75
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную11
Бьорндален перешел на собак20
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»274
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение