Ходжсон одобряет продажу «Уэмбли»

Бывший тренер сборной Англии Рой Ходжсон, который ныне возглавляет «Кристал Пэлас», одобряет возможную продажу «Уэмбли».

"Я не знаю, была ли достигнута договорённость, но если Футбольная ассоциация заключила сделку, то только по правильным причинам. Руководители понимают, что эта сумма может помочь в развитии английского футбола. Я не думаю, что здесь есть какие-то скрытые мотивы.

Мне нравится «Уэмбли», как и всем тренерам. Я был бы разочарован, если бы продажа стадиона означала, что на нём больше не будет играть сборная Англии. Но я в это не верю. Я доверяю ФА и знаю, что они не будут принимать решения легкомысленно", — цитирует Ходжсона Sky Sports.

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