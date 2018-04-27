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Футбольный матч длительностью 24 часа пройдет в Пензе в преддверии ЧМ
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Футбольный матч длительностью 24 часа пройдет в Пензе в преддверии ЧМ 

ТАСС 2 часа назад
ПЕНЗА, 27 апреля. /ТАСС/. Футбольный матч продолжительностью 24 часа пройдет в Пензе 19-20 мая. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Минспорта Пензенской области.
"Матч начнется 19 мая в 12.00 на стадионе "Зенит" и завершится на следующий день, 20 мая, в 12.00. Вход на него будет свободным. Фактически он станет первым для стадиона, который был реконструирован в рамках проведения чемпионата мира по футболу", — сообщили ТАСС в пресс-службе.
Мероприятие пройдет в преддверии мирового первенства и будет посвящено столетию пензенского футбола, отметил замглавы Минспорта Пензенской области Сергей Никишин. В матче будут участвовать 64 команды, которые разделят на две большие, внутри которых игроки будут сменять друг друга на протяжении 32 таймов. Матч пройдет без перерывов. Возраст участников — от 10 лет, сообщили в региональном Минспорта.
"В дневное время мы отдадим приоритет командам детским, в вечернее и ночное — взрослым. Команды поделены по принципу, чтобы их игроки были равными по возрасту и силе", — уточнил Никишин.
Ожидается, что в матче примут участие игроки женского мини-футбольного клуба «Лагуна», регбийного клуба «Империя», команды правительства региона и пензенской гордумы. Также один тайм будет сыгран между детской и ветеранской командой пензенского футбольного клуба «Зенит».
По словам Никишина, кроме самого матча на стадионе будут организованы площадки для игры в настольный футбол, а вечером и ночью зрителям будут раздавать бесплатную кашу и горячий чай.
Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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