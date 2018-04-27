Клопп поддержал пострадавшего перед матчем с «Ромой» болельщика

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на пресс-конференции перед матчем 36-го тура английской Премьер-лиги со «Сток Сити» поддержал болельщика команды Шона Кокса , пострадавшего перед первой игрой красных с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов.

Как сообщает This is Anfield в своём «твиттере», немецкий специалист пришёл на пресс-конференцию со значком в виде герба клуба, раскрашенного в цвета ирландского флага. Пострадавший в стычке с фанатами «Ромы» болельщик «Ливерпуля» Шон Кокс — ирландец. После инцидента он был доставлен в больницу с ножевыми ранениями. Нападавшим итальянским фанатам уже предъявлены обвинения.

«Я не могу поверить, что такие вещи могут происходить. Все наши мысли сейчас с Шоном и его семьёй», — сказал Клопп.