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В лондонский «Арсенал» сватают помощника Клоппа Бувача
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В лондонский «Арсенал» сватают помощника Клоппа Бувача 

Вести.Ru 6 часов назад
Фото: Вести.Ru
Слухи вокруг смены главного тренера в лондонском футбольном клубе «Арсенал» продолжают нарастать, словно снежный ком. После того, как Арсен Венгер объявил о своей грядущей отставке, журналисты все активнее ищут кандидата ему на замену.
Очередным потенциальным сменщиком Венгера стал ассистент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Желько Бувач. Как сообщает боснийское издание Pravdabl, 56-летний специалист, который работает рядом с Клоппом на протяжении более 17 лет, готов начать самостоятельную карьеру и «Арсенал» обратил на него свой взгляд.
При этом руководство «Ливерпуля» и сам Клопп настаивают, что Бувач не покинет мерсисайдский клуб, а разговоры о том, что он пропускает остаток сезона, связаны с личными причинами боснийца. Но земляки Бувача сообщают, что он уже договорился обо всем с «канонирами» из столицы Англии.
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