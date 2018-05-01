В лондонский «Арсенал» сватают помощника Клоппа Бувача

Слухи вокруг смены главного тренера в лондонском футбольном клубе «Арсенал» продолжают нарастать, словно снежный ком. После того, как Арсен Венгер объявил о своей грядущей отставке, журналисты все активнее ищут кандидата ему на замену.

Очередным потенциальным сменщиком Венгера стал ассистент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Желько Бувач. Как сообщает боснийское издание Pravdabl, 56-летний специалист, который работает рядом с Клоппом на протяжении более 17 лет, готов начать самостоятельную карьеру и «Арсенал» обратил на него свой взгляд.

При этом руководство «Ливерпуля» и сам Клопп настаивают, что Бувач не покинет мерсисайдский клуб, а разговоры о том, что он пропускает остаток сезона, связаны с личными причинами боснийца. Но земляки Бувача сообщают, что он уже договорился обо всем с «канонирами» из столицы Англии.