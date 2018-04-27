В Красноярске впервые прошел Межрегиональный форум по адаптивной физической культуре и спорту

В работе форума приняли участие более 300 человек.

В рамках масштабного мероприятия, которое прошло в столице края впервые, состоялись конференция, круглый стол, смотр-конкурс профессионального мастерства и спортивные соревнования. Участниками разнообразных площадок форума стали представители органов исполнительной и законодательной власти, общественные организации инвалидов, представители родительского сообщества, руководители и специалисты в области адаптивной физической культуры и спорта, инструкторы по адаптивной физической культуре, спортсмены сборных команд районов и городов Красноярского края, представители физкультурно-спортивных и образовательных организаций, учреждения социального обслуживания населения.

В работе форума принял участие и заместитель Председателя Правительства края Алексей Подкорытов . «Красноярский край входит в десятку лучших регионов России по развитию отрасли физической культуры и спорта. Мы показываем положительную динамику в таких направлениях, как массовый спорт, подготовка спортивного резерва, спорт высших достижений, адаптивная физическая культура и спорт. В Красноярском крае за последние годы наметилась серьезная динамика в строительстве крупных, многофункциональных спортивных комплексов, и это дает нам широкие возможности для развития спорта, в том числе адаптивного. На Паралимпийских играх в Корее спортсмены Красноярского края Алексей Бугаев Валерий Редкозубов завоевывали 4 медали на двоих. Достижения наших спортсменов — доказательство того, что мы движемся в правильном направлении и будем продолжать поддерживать адаптивный спорт. Межрегиональный форум по адаптивной физической культуре и спорту, который сегодня впервые проходит в Красноярске, призван объединить нас в решении сложных вопросов по развитию адаптивной физической культуры и спорта и консолидированными усилиями, во взаимодействии с разными ведомствами, сделать спорт еще доступнее», — отметил Алексей Подкорытов.

Открылся форум круглым столом «Движение в спорт», где представители общественных организаций, родители и специалисты спортивной отрасли обсудили вопросы вовлечения в систему занятий адаптивной физической культурой детей и подростков с расстройствами аутистического спектра. Еще одна дискуссионная площадка форума была организована в Сибирском федеральном университете, где прошел краевой семинар-совещание по адаптивной физической культуре. Здесь специалисты обсудили приоритетные направления государственной политики в области адаптивной физической культуры и спорта, развитие массовой адаптивной физической культуры, создание условий для реабилитации инвалидов. По итогам семинара Региональному центру спортивной подготовки по адаптивным видам спорта было рекомендовано провести консультации для муниципальных образований края по разработке программ развития адаптивной физической культуры и спорта, провести мониторинг потребности кадрового обеспечения в области адаптивной физической культуры, обеспечить развитие спартакиадного движения среди лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Также в рамках форума состоялся финальный этап смотра-конкурса профессионального мастерства «Лучший инструктор по адаптивной физической культуре Красноярского края». Свои программы тренировок и занятий представили инструкторы по адаптивной физической культуре муниципальных образований региона. Победителем конкурса стал инструктор из Каратузского района Алексей Овчинников . Второе место заняла Ольга Южалина из Шушенского района. Третьим стал Владимир Матвеев из Лесосибирска.

Завершился форум «Краевым фестивалем адаптивного спорта». Специальные игры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья прошли в многофункциональном спортивном комплексе «Сопка». Участниками фестиваля стали 180 человек. В программу вошли соревнования по бадминтону, напольному керлингу, каратэ, керлингу на колясках, волейболу, настольному теннису, плаванию, а также конкурс физкультурно-оздоровительных технологий. В конкурсе победу праздновала команда Лесосибирска. В напольном керлинге победила команда Ачинска, в керлинге на колясках лучшими стали представители Красноярска, в волейболе первое место заняла команда Ачинска.

«Подобный форум организован впервые, он носит статус межрегионального, в структуре форума представлена и деловая программа и творческие направления и спортивная составляющая. Нам бы хотелось, чтобы люди приезжающие на форум могли получить организационно-управленческих навыки, получить теоретический опыт, вживую увидеть, как важны для детей занятия адаптивной физической культурой и спортом. Наша цель — создать такие условия для людей с инвалидностью, чтобы они могли заниматься физической культурой и спортом без ограничений», — отметила директор Регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Надежда Банникова.