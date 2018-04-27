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Еврогруппа 21 июня может принять решение по программе финпомощи Греции
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Еврогруппа 21 июня может принять решение по программе финпомощи Греции 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 27 апр — РИА Новости, Мария Князева. Решения, касающиеся завершения третьей программы финансовой помощи Греции, могут быть приняты 21 июня на совете министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа), сообщил журналистам еврокомиссар Пьер Московиси.
Греция получает внешнюю финансовую помощь с 2010 года, преимущественно от стабфондов еврозоны, но средства поступали и от МВФ. За это время ряд других стран еврозоны, к примеру, Ирландия и Португалия, также обратились за внешней помощью, получали ее, но уже вышли из программ помощи. У Греции первые две программы поддержки пришлось дополнять новыми пакетами внешней помощи.
"Мы на финальном этапе, чтобы завершить греческую программу. Мы знаем, что решения, в идеале, должны быть приняты 21 июня на Еврогруппе в Люксембурге. Поэтому мы не должны терять время", — сказал Московиси.
По его словам, Еврогруппе еще необходимо решить ряд вопросов. Первое — должна быть подготовлена четвертая, последняя оценка выполнения Грецией требований программы финпомощи. Второе — необходимо продумать «правильную схему наблюдения за страной» после ее выхода из программы, которая стимулировала бы процесс реформ, но не выглядела бы как четвертая программа финансовой помощи.
"Не должно быть четвертой программы помощи для Греции. Я хочу, чтобы Греция стала нормальной страной еврозоны, с полноценным доступом на рынки", — заявил Московиси.
Еще один нерешенный вопрос по Греции — это уровень ее государственного долга. «Нам нужно выработать механизм, который бы снимал с Греции груз долга, который давит на страну», — сказал еврокомиссар.
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