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ЦСКА интересен бразилец из чемпионата Турции
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ЦСКА интересен бразилец из чемпионата Турции 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
ЦСКА проявляет интерес к бразильскому полузащитнику «Бешикташа» Талиске, сообщает Turkish Football.
По сведениям издания, представители армейского клуба просмотрят футболиста в матче 31-го тура чемпионата Турции против «Галатасарая».
Также хавбек входит в сферу интересов «Ливерпуля», «Вулверхэмптона», «Марселя», «Ньюкасла» и «Эвертона».
В нынешнем сезоне 24-летний Талиска провел за «Бешикташ» 43 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 5 результативных передач.
Стоит отметить, что бразилец выступает за «Бешикташ» на правах аренды, а его трансфер принадлежит «Бенфике». Впрочем туркам принадлежит право приоритетного выкупа игрока.
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