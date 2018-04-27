ЦСКА интересен бразилец из чемпионата Турции

ЦСКА проявляет интерес к бразильскому полузащитнику «Бешикташа» Талиске, сообщает Turkish Football.

По сведениям издания, представители армейского клуба просмотрят футболиста в матче 31-го тура чемпионата Турции против «Галатасарая».

Также хавбек входит в сферу интересов «Ливерпуля», «Вулверхэмптона», «Марселя», «Ньюкасла» и «Эвертона».

В нынешнем сезоне 24-летний Талиска провел за «Бешикташ» 43 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 5 результативных передач.

Стоит отметить, что бразилец выступает за «Бешикташ» на правах аренды, а его трансфер принадлежит «Бенфике». Впрочем туркам принадлежит право приоритетного выкупа игрока.