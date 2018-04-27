Веломарафон «Наследники Победы» стартовал в Городецкой епархии

Веломарафон «Наследники Победы» стартовал в Городецкой епархии26 апреля в Нижегородской области стартовал молодежный эстафетный веломарафон «Наследники Победы», посвященный Победе нашего народа в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.

Ставший уже традиционным веломарафон «Наследники Победы» проводится по благословению епископа Городецкого и Ветлужского Августина 4 год. 1000-километровый марафон будет состоять из 13 этапов и охватит 13 северных районов Нижегородской области.

Перед стартом благочинный Городецкого округа игумен Даниил (Гулько) совершил молебен в храме великомученика и целителя Пантелеймона Феодоровской обители г. Городца. Испросить Божиего благословения на начало веломарафона пришли организаторы и участники от Городецкого района.

После молебна веломарафонцы направились к администрации Городецкого района, где прошла торжественная церемония старта с минутой молчания и возложением цветов к мемориалу в память о павших воинах. С напутственным словом к участникам обратились: глава администрации Городецкого муниципального района Беспалов Владимир Викторович ; благочинный Городецкого округа игумен Даниил (Гулько); руководитель проекта Молодежный веломарафон «Наследники победы», координатор миссионерских проектов Городецкой епархии Варфоломей (Горшенин); ветеран боевых действий в Афганистане, ветеран воздушно-десантных войск, помощник главы администрации Городецкого муниципального района Владимир Валентинович Воронцов ; председатель Городецкого отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство», кавалер ордена Мужества, участник боевых действий на Северном Кавказе Александр Федорович Рыбаков

Выступающие пожелали «наследникам» никогда не забывать цену Победы в Великой Отечественной войне, свято чтить память героев нашего народа, иметь дух воинов, готовых встать на защиту своего Отечества, прикоснуться к истории своего рода, пообщаться с реальными участниками страшных событий войны, поблагодарить их за все и достойно передать эстафету Победы в другие районы.

Кульминацией церемонии стала передача знамени «Наследников победы» участникам марафона из рук почетного гражданина города Городца, ветерана трудаПугачёва Петра Степановича. Этот флаг торжественно будет передаваться на каждом из этапов новым участникам веломарафона.

Участие в Веломарафоне «Наследники Победы» для молодых ребят — уникальная возможность присоединиться к идее, объединяющей наш народ, к Великой Победе! Удивительно, что День Победы 1945 года совпал с Пасхой Христовой. А Пасха — это победа жизни над смертью! В этом году участники передадут во все районы благодатный огонь из Иерусалима!

Сразу после митинга велосипедисты отправились в Семенов, совершая остановки в населенных пунктах Городецкого и Семеновского района Нижегородской области для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, возложения венков к мемориалам «Защитникам Отечества», посадки аллей памяти и чтения фронтовых писем.

Для справки:

Проект «Наследники Победы» проводится по благословению епископа Городецкого и Ветлужского Августина. Это совместный региональный патриотический проект, организованный Городецкой Епархией Русской Православной Церкви , Городецким отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство», АНО «Духовно-просветительский центр имени Святого Благоверного князя Александра Невского» и Администрациями 13 муниципальных образований севера Нижегородской области, канонически входящих в состав Городецкой епархии.

Проект проводится с целью нравственного воспитания подрастающего поколения на примере героического служения воинов и тружеников тыла в период Великой Отечественной Войны. Веломарафон «Наследники Победы» проводится уже 4 год в преддверии 9 мая. Общая протяженность маршрута составляет около 1000 км. За три года проведения веломарафона участие на всех этапах эстафеты приняло более 800 молодых спортсменов, в возрасте от 14 лет.

Веломарафонцы поблагодарили за Победу 325 ветеранов Великой Отечественной Войны. Всего за время веломарафона «Наследники Победы» провели 56 митингов у мемориалов «Павших воинов», в которых приняло участие более 1000 человек. Так же было совершено 11 молебнов о путешествующих и 5 литий о павших воинах. В память о подвиге советских солдат, участниками веломарафона были посажены 15 именных саженцев в честь Героев Советского Союза, родившихся в Нижегородской области. Веломарафонцы приняли участие в проекте «Лес Победы», обозначив 100 саженцев в честь героев именными табличками. В 6-ти районах:Городецком, Варнавинском, Ветлужском, Тоншаевском, Шарангском и Краснобаковском былипроведены круглые столы о сохранении исторического наследия Победы в Великой Отечественной войне.

С командой каждого района была проведена историческая викторина назнание истории ВОВ. 9 мая в каждом районе участники веломарафона «Наследники Победы» приняли участие в праздничном шествии в честь Дня Победы.

Старт веломарафона:

26 апреля 2018 года г. Городец

Финиш:

8 мая 2018 года г. Городец

Контакты:

Руководитель проекта —

Иеромонах Варфоломей (Горшенин) тел. + 7 910 007 85 80,

(Руководитель отдела образования Городецкой епархии)

e-mail: gor.missioner@yandex.ru Заместитель руководителя проекта —

Александр Суворов тел. +7 900 524 07 57 Специалист отдела паломничества и туризма

e-mail: gorpalomnik@yandex.ru сайт проекта: www.наследникипобеды.рф страница в социальной сети: http://vk.com/club89858486