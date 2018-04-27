Ещё
Волейбол — бороться и побеждать
Далее:
Читайте также:
Ещё

Волейбол — бороться и побеждать 

Комитет ветеринарии города Москвы 2 часа назад
Фото: Комитет ветеринарии города Москвы
21 и 22 апреля 2018 года прошел финальный этап игрового сезона среди любительских команд по волейболу. Участие в соревнованиях приняла женская команда Госветслужбы города Москвы, где обыграв соперниц Муниципального бюджетного учреждения «Сосенский центр спорта», заняла почётное первое место среди команд первой лиги, чем обеспечила себе выход в высшую лигу будущего сезона.
Финальные соревнования проводились на базе государственного бюджетного учреждения города Москвы «Спортивная школа олимпийского резерва № 73 „Виктория“ Департамента спорта и туризма города Москвы (г. Москва, ул. Алабяна, д. 13) и явились итогом юбилейного пятнадцатого сезона, который проходил в два круга с 23 сентября 2017 года по 22 апреля 2018 года, с участием 280 мужских и женских любительских команд.
Спортивная жизнь коллектива столичной ветеринарной службы является неотъемлемой частью трудовых будней. Занятия физической культурой и спортом активно поддерживается руководством Комитета ветеринарии города Москвы и подведомственных учреждений, что позволяет вести сотрудникам со своими семьями активный и здоровый образ жизни.
Спортивные команды государственной ветеринарной службы города Москвы регулярно принимают участие в любительских соревнованиях и общегородских спартакиадах, где занимают призовые места пополняя свой Музей победными трофеями.
Комитет ветеринарии города Москвы: последние новости
Комитет ветеринарии провел конкурс в кадровый резерв
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова75
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную11
Бьорндален перешел на собак20
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»274
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение