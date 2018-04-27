Волейбол — бороться и побеждать

21 и 22 апреля 2018 года прошел финальный этап игрового сезона среди любительских команд по волейболу. Участие в соревнованиях приняла женская команда Госветслужбы города Москвы, где обыграв соперниц Муниципального бюджетного учреждения «Сосенский центр спорта», заняла почётное первое место среди команд первой лиги, чем обеспечила себе выход в высшую лигу будущего сезона.

Финальные соревнования проводились на базе государственного бюджетного учреждения города Москвы «Спортивная школа олимпийского резерва № 73 „Виктория“ Департамента спорта и туризма города Москвы (г. Москва, ул. Алабяна, д. 13) и явились итогом юбилейного пятнадцатого сезона, который проходил в два круга с 23 сентября 2017 года по 22 апреля 2018 года, с участием 280 мужских и женских любительских команд.

Спортивная жизнь коллектива столичной ветеринарной службы является неотъемлемой частью трудовых будней. Занятия физической культурой и спортом активно поддерживается руководством Комитета ветеринарии города Москвы и подведомственных учреждений, что позволяет вести сотрудникам со своими семьями активный и здоровый образ жизни.

Спортивные команды государственной ветеринарной службы города Москвы регулярно принимают участие в любительских соревнованиях и общегородских спартакиадах, где занимают призовые места пополняя свой Музей победными трофеями.