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Видео: Можно ли прострелить ведро с песком из пистолета Ярыгина
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Видео: Можно ли прострелить ведро с песком из пистолета Ярыгина 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В новом видео на канале WarGonzo провели очередной эксперимент. Стреляли из пистолета Ярыгина «Грач» по трем объектам, пытаясь выяснить, насколько они прочны перед пулей калибра 9х19 мм.
В качестве целей использовали ведро с песком, гостиничный сейф и тормозной диск автомобиля. Все пули, выпущенные по ведру с песком, навылет не прошли. Они застряли в песке, который является, по мнению участников проекта, надежной защитой.
Не смогли пробить пули пистолета Ярыгина и гостиничный сейф. Документы и деньги останутся целыми, но хозяину придется подумать, как их оттуда забрать, потому что из-за попадания пули заклинило замок сейфа. Целым остался и тормозной диск автомобиля. Ни одна пуля не смогла его пробить.
Пистолет Ярыгина «Грач» — полуавтоматический самозарядный пистолет. Выпускается на Ижевском механическом заводе. Разработан коллективом конструкторов под руководством В. А. Ярыгина. Патроны 9х19 мм Парабеллум, магазин — на 18 патронов. А называется «Грачом» потому, что в 1990 году Минобороны СССР объявило конкурс на создание нового пистолета по программе «Грач». Тогда его и сконструировали.
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