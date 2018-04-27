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«Единая Россия» может обратиться к опыту КПСС
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«Единая Россия» может обратиться к опыту КПСС 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
С такими предложениями выступили несколько региональных отделений партии в рамках дискуссий по ее реформированию.
В сети эти идеи уже назвали попыткой ребрендинга КПСС. Лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин отрицательно отнесся к таким инициативам.
«Это подмена понятий. Вопрос организации ячеек — это всегда вопрос левых и коммунистических партий. «Единая Россия» — это партия власти, представляющая интересы крупных бизнесменов и чиновничества. Фактически это попытка отвлечь рабочий класс от насущных проблем, имитируя работу с ним», — заявил Сурайкин «ФедералПресс».
В то же время член фракции «Единая Россия» в Госдуме Александр Ильтяков отметил, что ничего плохого не видит в подобных инициативах.
«К этому никого не принуждает. Скорее всего, это ячейки, которые отчасти смогут приблизить к управленческой структуре. А отчасти, возможно, эта инициатива направлена на сохранение превалирующего положения в обществе за собой. Дурного ничего не вижу, как и хорошего. Абсолютно нейтрально к этому отношусь», — отметил депутат Госдумы.
Добавим, что создание первичных организаций на предприятиях сейчас запрещено по закону. Однако уже высказываются инициативы об изменении законодательства. 30 апреля обсуждение предложений по реформированию «Единой России» должно завершиться.
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