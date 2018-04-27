Бывшие хоккеисты сборной России играют на ЧМ за другую страну. Им на двоих 84 года

Дарюс Каспарайтис и Дайнюс Зубрус вернулись в большой хоккей и зажигают в сборной Литвы на домашнем чемпионате мира.

С 22 по 28 апреля в литовском городе Каунасе проходит чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе группы B. Хозяева намерены побороться за победу, чтобы на будущий год получить возможность выступать в высшей группе A. Последний раз команде это удавалось восемь лет назад. После трех матчей литовцы идут на первом месте. В числе их соперников Эстония, Япония, Украина, Хорватия и Румыния. Ведут к команду за собой на домашнем чемпионате мира знаменитые хоккеисты, экс-игрока НХЛ — 45-летний защитник Дарюс Каспарайтис и 39-летний нападающий Дайнюс Зубрус. На двоих им 84 года!

Дебют и завершение карьеры

— Чувствую себя хорошо, молодые ребята помогают, играют хорошо, — рассказывает Дарюс Каспарайтис. — А когда команда играет здорово, то и самому легче. Но все-таки возраст сказывается, я восстанавливаюсь не так быстро, устаю сильно. Жаловаться не хочу, потому что в хорошей форме, я же готовился! Кататься еще могу.

Каспарайтис на постоянной основе живет в Майами, однако последние четыре года проводит по несколько матчей в чемпионате Литвы за любительский клуб «Хоккей Панкс».

— Я никогда не бросал спорт, постоянно чем-то занимаюсь, но, конечно, так, как люди готовятся к чемпионатам, я не готовился. У меня просто семейная ситуация не позволяет (у Каспарайтиса шестеро детей — примеч. Sport24), да и бизнес отвлекает.

Любопытный факт в том, что Каспарайтис раньше выступал за сборную России, с которой выиграл олимпийское золото 1992 года в Альбервилле, серебро Олимпийских игр 1998 года в Нагано, а также бронзу Солт-Лейк-Сити 2002 года. С сезона-1992/93 он играл в НХЛ, проведя в регулярном чемпионате в общей сложности 863 матча, набрав 163 (27+136) очка и 1379 минут штрафа (второй результат среди россиян, больше только у Андрея Назарова — 1409).

Карьеру Дарюс завершил 2010 году, а через несколько лет захотел дебютировать в сборной Литвы — страны, где родился. Однако для этого нужно было пять лет подряд играть в национальном чемпионате хотя бы по матчу за сезон. Поэтому возник вариант с «Панкс».

— Сто процентов: это мой первый и последний турнир за сборную Литвы, — с уверенностью говорит Дарюс. — Возраст уже не тот, я отвык от жизни профессионального спортсмена, да и заботы сейчас другие, но точно буду продолжать играть в хоккей ради удовольствия.

Хоккей на баскетбольной арене

На чемпионате мира Каспарайтис в трех матчах набрал 2 (0+2) очка и заработал лучший показатель полезности в команде «+5». Не отстает от него и Дайнюс Зубрус с 3 (0+3) очками и «+2». Зубрус лишь раз в своей карьере играл за сборную России — на Кубке мира 2004 года провел четыре матча. Через год знаменитый нападающий уже выступал за Литву. Сейчас 39-летний Дайнюс является капитаном литовской команды. В НХЛ Зубрус провел 1293 матчей за «Филадельфию», «Монреаль», «Вашингтон», «Баффало», «Нью-Джерси» и «Сан-Хосе», в которых набрал 591 (228+363) очко. Покинул лучшую лигу мира и завершил карьеру после сезона-2015/16, но потом вернулся в национальную команду.

— Мы с Дайнюсом Зубрусом сейчас находимся в сборной, чтобы завести молодых игроков, подсказать им, — рассказывает Каспарайтис. — Когда я в 1992 году выиграл олимпийское золото, половина хоккеистов нынешней команды Литвы еще не родились. Ребята считают нас с Дайнюсом кумирами литовского хоккея. Надеюсь, им приятно находиться с нами в раздевалке и видеть, что мы такие же простые парни, как они, мы также умеем шутить и веселиться. Мы пытаемся создать хорошую атмосферу в коллективе, передать молодым свой опыт. Перед чемпионатом мира я им сразу сказал: «Это не моя команда, а ваша команда! Вы звезды и сейчас ваше время, а мы просто будем помогать чем можем».

Сборной Литвы осталось провести два матча на чемпионате мира. Сегодня, 27 апреля — против Украины, а завтра хозяев ждет встреча с эстонцами.

— Если победим, то это будет большим достижением, — признается Дарюс. — С Эстонией будет матч жизни, битва за первое место. Соперник хорошо играет в обороне, так что легко нам не будет. Но все-таки надеюсь, что домашние стены нам помогут. Чемпионат мира проходит на «Жальгирис-Арене», где выступает еще и местный баскетбольный клуб. Лед отличный, учитывая то, что между хоккейными матчами проводились баскетбольные игры, ведь «Жальгирис» выступает в Евролиге. На нашу встречу с японцами собралось восемь тысяч зрителей. Это реально круто. Люди любят хоккей, хотя баскетбол — спорт номер один в Литве. Надеюсь, когда-нибудь и хоккей будет!

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