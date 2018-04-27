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Песков: спортивные организации должны оценить свои решения после показаний Родченкова
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Песков: спортивные организации должны оценить свои решения после показаний Родченкова 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Капитал страны
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Москва уверена, что после новых показаний экс-директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова международные спортивные организации должны вновь посмотреть на причину ранее принятых ими решений в отношении российских спортсменов.
"Сейчас налицо тот факт, что человек [Родченков] путается в показаниях, налицо тот факт, что человек фактически подтверждает свою ложь, свою клевету и тот факт, что человек сам подтверждает необоснованность своих предыдущих слов", — заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул: «Конечно же, мы надеемся, что эта ситуация заставит различные организации еще раз очень серьезно посмотреть на предтечу тех или иных решений, которые они принимали в отношении наших спортсменов».
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