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Коза-оракул из Самары предсказала победу сборной Бельгии на ЧМ-2018
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Коза-оракул из Самары предсказала победу сборной Бельгии на ЧМ-2018 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
Коза Забияка из зоопарка Самары определила предполагаемого победителя чемпионата мира по футболу, сообщает "Интерфакс".
Выбрать победителя нужно было среди команд России, Франции, Аргентины, Бельгии, Германии и Бразилии.
"Коза без сомнений подошла к миске рядом с флагом Бельгии, хотя после угостилась и из соседней, с флагом Франции. Согласно турнирной сетке, не исключено, что в финал мундиаля выйдут эти команды", — рассказали в зоопарке.
На звание спортивного оракула претендовали семь животных: беличья обезьяна Саймон, курица Айседора, лис Ричард, верблюд Лексус, скунс Коко, коза Забияка и питон Мурзик. В итоге победила коза.
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