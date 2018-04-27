Коза-оракул из Самары предсказала победу сборной Бельгии на ЧМ-2018

Коза Забияка из зоопарка Самары определила предполагаемого победителя чемпионата мира по футболу, сообщает "Интерфакс"

Выбрать победителя нужно было среди команд России, Франции, Аргентины, Бельгии, Германии и Бразилии.

"Коза без сомнений подошла к миске рядом с флагом Бельгии, хотя после угостилась и из соседней, с флагом Франции. Согласно турнирной сетке, не исключено, что в финал мундиаля выйдут эти команды", — рассказали в зоопарке.

На звание спортивного оракула претендовали семь животных: беличья обезьяна Саймон, курица Айседора, лис Ричард, верблюд Лексус, скунс Коко, коза Забияка и питон Мурзик. В итоге победила коза.