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Димитров восстановился от повреждения ноги, полученного в матче со «Спартаком»
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Димитров восстановился от повреждения ноги, полученного в матче со «Спартаком» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Как сообщили в пресс-службе «Урала», болгарский полузащитник команды Николай Димитров, пропустивший выездной матч 27-го тура чемпионата России с «Анжи» (0:1) из-за повреждения ноги, полученного в игре со "Спартаком" (2:1), вернулся в общую группу. Никаких проблем со здоровьем у Димитрова нет. Ожидается, что он сможет принять участие во встрече с «Ахматом», которая состоится 30 апреля и начнется в 16.30 по московскому времени. Дисквалифицированных на эту встречу в команде нет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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