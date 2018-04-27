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Баскетболисту НБА Леонарду пообещали пожизненные пиво и пиццу
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Баскетболисту НБА Леонарду пообещали пожизненные пиво и пиццу 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Поклонники клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Сперз» болезненно переживают конфликт одного из лидеров команды Кавая Леонарда с руководством. Одна из местных компаний предложила игроку пожизненный бонус, если он подпишет мир с боссами.
Леонард поставил ультиматум клубу перед началом очередного раунда переговоров по поводу продолжения сотрудничества. Как сообщает New York Daily News, баскетболист намекнул, чтобы наставник «Сперз» Грег Попович ослабил режим тренировок и несколько изменил тренерскую методику.
Сам Леонард пропустил концовку сезона из-за травмы и не помог своим партнерам в серии плей-офф против «Голден Стэйт Уорриорз», в которой «Сан-Антонио» уступил со счетом 1:4. Тем не менее, клуб намерен предложить Леонарду пятилетний контракт стоимостью 219 млн долларов. Но тот пока своего согласия не дал.
И вот компания Freetail Brewing Co предложила нападающему бесплатное пиво и пиццу до конца жизни, если он уладит все разногласия с руководителями клуба. Как сообщает источник в команде, в межсезонье должна пройти встреча Леонарда с Поповичем и генменеджером «Сперз» Эр Си Бьюфорда, которая может снять все вопросы.
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