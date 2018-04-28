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«Фиорентина» — «Наполи». Прогноз и ставки на матч 35-го тура Серии А 29 апреля
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«Фиорентина» — «Наполи». Прогноз и ставки на матч 35-го тура Серии А 29 апреля 

LiveSport.Ru 54 минуты назад
Фото: LiveSport.Ru
«Фиорентина»
В период с середины февраля по середину апреля команда Стефано Пиоли выдала отличную серию из восьми матчей без поражений. Однако последние два матча прошли по другому сценарию — «Фиорентина» в упорной борьбе проиграла «Лацио» 3:4, а в последнем туре «влетела» и «Сассуоло» 0:1.
В первом из этих матчей «фиалки» умудрились заработать удаление уже на 7-й минуте. Хорошо еще, что ровно через 7 минут опорник «орлов» Мурджа сфолил настолько грубо, что тоже заслужил красную карточку. В итоге команды устроили перестрелку.
Все прогнозы на Серию А  Поединок против «Сассуоло» тоже оставил привкус потери контроля над командой. До 30-й минуты один из тройки центральных полузащитников «Фиорентины» Дабо дважды грубо нарушил и по совокупности получил красную.
«Наполи»
Обоюдные ошибки лидеров пока сохраняют интригу в чемпионате до последнего. «Наполи» и «Ювентус» разделяет всего одно очко.
Достичь этого удалось благодаря победе в очном противостоянии с «бьянконери» в прошлом туре. В той игре «партенопейцы» имели ощутимое преимущество: 12-4 по ударам, 60% владения мячом. К тому же «Наполи» так и не дал «Ювентусу» попасть по своим воротам. Справедливости ради заметим, что победный гол ребята Маурицио Сарри забили на 90-й минуте.
Однако три матча из будущих четырех не будут для «Наполи» проходными. «Сампдория» и «Торино» не выглядят мальчиками для битья. Да и «Фиорентина», несмотря на потери, вполне способна укусить неаполитанцев за ухо.
Прогноз
Такими потерями «фиалок» (в матче с «Лацио» удалился вратарь) с радостью воспользуется скоростной «Наполи». Скорее всего, неаполитанцы будут стараться стремительно проходить центр поля, потому как у команды Пиоли большие проблемы при перестройке.
Сколько забьют «партенопейцы» — это уже другой вопрос. Думаем, что забьет столько, сколько будет достаточно для непроигрыша. Наша ставка — «2Х + ТБ 2,5» за 2,02.
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