Развязка РФПЛ и подготовка к хоккейному ЧМ: дайджест спорта на выходных

Решающие игры в РФПЛ и подготовка сборной России к ЧМ в Дании: смотрите лучшее из мира спорта по советам Sobesednik.ru

Начнем с субботних футбольных матчей в Европе. В Италии состоится один из главных матчей сезона: «Интер» примет «Ювентус». На прошлой неделе интрига в Серии А возродилась: впервые за долгое время «Ювентус» проиграл «Наполи» дома. Теперь «старой синьоре» предстоит тяжелый выезд в Милан к «Интеру», который пытается попасть в лигочемпионскую четверку. Отрыв «Юве» от «Наполи» составляет одно очко, так что только победа может обезопасить «бьянконери».

Легендарный вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон / Global Look Press

Первая встреча между этими командами в нынешнем сезоне завершилась упорной нулевой ничьей: цена ошибки была слишком высока, и ошибаться никто не хотел. Но теперь ничейного результата будет недостаточно ни для «Юве», ни для «Интера». Поэтому «Дерби Италии» нужно смотреть обязательно.

Т/к «Матч ТВ», 28 апреля в 21:40 по мск.

Также интересный матч состоится в Германии. Флагман немецкого футбола «Бавария» дома примет «Айнтрахт». «Орлов» вполне можно назвать главной сенсацией немецкого футбола последних лет. Под руководством хорватского тренера Нико Ковача футболисты из Франкфурта-на-Майне добились невероятного успеха, два года подряд оформляя выход в финал Кубка Германии: в прошлом году они там уступили дортмундской «Боруссии», в этом году им предстоит сыграть с «Баварией». Пикантность и интерес к этому противостоянию возрастает из-за фигуры наставника «орлов».

Наставник «Айнтрахта» и будущий наставник «Баварии» Нико Ковач / Global Look Press

Ведь именно Нико Ковач летом сменит «вечного» Юппа Хайнкесса на посту главного тренера «Баварии». И это назначение мюнхенцев определенно взвешенное и обдуманное. «Айнтрахт» имеет неплохие шансы занять еврокубковое место в турнирной таблице Бундеслиги по итогам этого сезона. Так в каком матче, если не в Мюнхене против «Баварии», пытаться завоевать столь желанное место? Уверен, мотивация у Ковача будет запредельной: достойная и самоотверженная игра «Айнтрахта» на «Альянц-Арене» будет лучшей рекламой для хорватского тренера.

Т/к «Матч! Футбол 2», 28 апреля в 16:25 по мск.

Также в выходные советуем обратить внимание на хоккей. В субботу и воскресенье наша сборная проведет заключительные матчи Евротура. Соперниками станут шведы и чехи. Дебют Ильи Воробьева на посту наставника национальной команды получается крайне сложным. Под его руководством Россия пока не знает побед: все четыре матча проиграны. Но это даже не самое тяжелое. В этом году на Чемпионате мира собирается серьезная североамериканская банда: Канада привезет юного кумира нации, капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида . Помимо «The Next One» из «Эдмонтона» вызван Райан Нюджент-Хопкинс. А компанию в атаке им составят такие звезды, как Райан О​’Райлли и Брэйден Шенн. Состав сборной США в Дании возглавит один из лучших нападающих современности Патрик Кэйн . Компанию ему составят Дилан Ларкин из «Детройта» и Алекс Дебринкэт из «Чикаго».

Новый наставник сборной России по хоккею Илья Воробьев / Global Look Press

Т/к «Матч ТВ», 28 апреля в 17:00 и 29 апреля в 12:55 по мск.

Еще в воскресенье нас ждет несколько интересных футбольных матчей, прежде всего российских: судьба чемпионского титула во многом может решиться в это воскресенье. «Спартак» после серии неудач отправится в Пермь к неуступчивому «Амкару», а ЦСКА в Питере сыграет с «Зенитом»

Начнем с матча в Перми. Действующие чемпионы проводят очень сложный сезон. Было глупо предполагать иной ход событий после триумфального чемпионского сезона: ведь все будут требовать продолжения банкета. И нужно понимать, что, когда речь заходит о поклонниках «Спартака», эти требования и ожидания нужно возводить в несколько степеней. Все мы помним, как тяжело начинали «спартаковцы» сезон. Но потом футболистам и Каррере удалось стабилизировать ситуацию: «красно-белые» снова были самой яркой и атакующей командой чемпионата. Это подтверждает количество забитых мячей: чаще «Спартака» в РФПЛ не забывает никто. Сейчас же у москвичей тяжелое время. Команда уступила в трех матчах подряд, фактически выбыв из борьбы за два трофея за одну неделю.

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера / Global Look Press

Но больше удивляет другое: те, кто в прошлом году называл Карреру героем и полубогом, сейчас выливают на него ушаты помоев, обвиняя итальянца в некомпетентности. Что ж, то, что у части «красно-белого» сообщества болельщиков короткая память, далеко не секрет. Радует хоть то, что рядовые болельщики команды продолжают поддерживать итальянца. А он и его команда должны за эту поддержку и любовь отплатить достойным завершением чемпионата. Финишная прямая начнется в Перми, но там будет сложно: «Амкар» очки раздавать не настроен («Локомотив» это может подтвердить). Пермяки находятся в неплохой форме, так что при всех вводных встреча между «Амкаром» и «Спартаком» будет очень интересной.

Т/к «Наш футбол», 29 апреля в 13:45 по мск.

В Питере состоится один из двух главных матчей тура: «Зенит» примет столичный ЦСКА. Первая встреча этого сезона в Москве получилась очень горячей. ЦСКА находился в тяжелой ситуации: в чемпионате они часто теряли очки, а результаты в Лиге Чемпионов нагоняли тоску. И перед ходовым и сильным (на тот момент) «Зенитом» ЦСКА не сдрейфил, начав очень агрессивно и страстно. Тот первый тайм стал одним из лучших во всем сезоне РФПЛ, хоть голов он и не принес. Но тогда мы увидели все, что должно быть в футбольном матче: упорство, желание бороться и победить, страсть и огонь в глазах. Классический случай нулевой ничьей, когда игра была прекрасна даже без голов.

Опорный полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум в матче первого круга с «Зенитом» / Global Look Press

Сегодня же ситуация немного иная. «Зенит» по сути доигрывает сезон, провалив конец осенней и почти всю весеннюю часть. ЦСКА же может занести себе этот сезон в актив: они еще не потеряли математических шансов на чемпионство, а в Лиге Европы они дошли до четвертьфинала, где потрепали нервы «Арсеналу». ЦСКА еще не играл на стадионе «Санкт-Петербург», так что картинка должна получиться великолепной: озлобленные и заряженные команды должны порадовать многочисленную публику, которая соберется на трибунах.

Т/к «Матч ТВ», 29 апреля в 15:55 по мск.

В Англии же состоится одна из центральных игр всего уикенда. Великий Арсен Венгер объявил об уходе из «Арсенала» после 22 лет работы, а в эти выходные он проведет, возможно, последнюю дуэль с одним из своих самых заклятых соперников — Жозе Моуринью. История соперничества португальца и француза продолжается уже больше десяти лет: дерзкий и молодой Моуринью с таким же «Челси» в одну калитку два года подряд выносил всех в английской Премьер-лиге, ознаменовав конец эпохи великого «Арсенала», эпохи «Непобедимых». Между тренерами часто возникали ссоры, заочные конфликты и взаимные обмены колкостями. Такое напряжение лучше всего демонстрирует взаимное уважение этих людей друг к другу: не воспринимай один другого всерьез в профессиональном плане, едва ли бы мы наблюдали больше десяти лет этот нескончаемый баттл. Игра на «Олд Траффорде» станет знаковой и особенной перед завершением карьеры Арсена Венгера в «Арсенале».

Т/к «Матч ТВ», 29 апреля в 18:25 по мск.

Понедельник на сей раз тоже выходной; но эту игру в любом случае пропускать нельзя: 30-го числа «Локомотив» приедет в Краснодар. Москвичам просто необходимо побеждать: если «Спартак» и ЦСКА теряют очки в своих матчах, то «Локомотиву» в Краснодаре хватит ничьей. «Локомотив» уже объявил, что в понедельник на территории московского стадиона будет организован праздник для болельщиков: установят большой экран для просмотра игры.

Но «Краснодар» сейчас является очень сложным соперником. С приходом Мурада Мусаева кардинальных изменений не произошло, но в матчах с лидерами РФПЛ «быки» заиграли увереннее: победа в Питере над «Зенитом» и невероятный матч с ЦСКА, где победу «армейцы» буквально вырвали у южан. Посмотрим, как сыграют «горожане» против «Локомотива».

«Железнодорожники» испытали колоссальные проблемы в двух домашних матчах с «Ахматом» и «Уфой». Две нулевые ничьи — явно не тот результат, который необходим без пяти минут чемпиону. Игра в Краснодаре может сделать «Локо» обладателем титула, которого в клубе не было 14 лет, и едва ли Семин захочет откладывать оформление чемпионства на игру с «Зенитом».

Т/к «Матч ТВ», 30 апреля в 18:30 по мск.