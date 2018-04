Kyle назвал денаи главной проблемой «Доты»

Кайл Kyle Фридман заявил, что денаи крипов на стадии лейнинга — главная проблема Dota 2. По его мнению, за это игроки получают слишком много опыта. Бывший капитан compLexity Gaming также предложил вариант решения проблемы.

Said this before, but for the record:The biggest issue w. DotA right now is how insanely powerful Denies are in the laning stage. Don't get runes, Don't pull, Don't roam — JUST DENY. Current —> 25%XP to Denier — 25%XP to enemy. I suggest—> 33%XP to Denier — 66%XP to enemy. — Kyle Freedman (@keepingitKyle) April 26, 2018

Уже говорил, но: главная проблема «Доты» — безумная польза от денаев на стадии лейнинга. Не собирайте руны, не отводите крипов, не играйте в свободном стиле — просто добивайте. Сейчас игрок и соперник получают по 25% опыта за денай, я предлагаю изменить баланс: 33% тому, кто денаит, 66% — оппоненту

I'll create a video or blog eventually to elaborate on this, but I strongly feel that many of the changes to laning mechanics/nerfs on certain heroes treat the symptoms, not the cause. The XP balance as-is forces teams to adhere to certain rules of gameplanning, or they just LOSE— Kyle Freedman (@keepingitKyle) April 26, 2018

Рано или поздно запишу видео, где подробно все разберу, но я убежден, что изменения игровой механики и нерфы героев направлены против симптомов, а не главной причины. Текущий баланс опыта заставляет команды придерживаться определенных правил в планировании игры, в противном случае они проигрывают

Example — Tiny. Tiny is not OP. Tiny was OP because he can be played in ANY lane and unless 3v1'd, he cannot possibly be dumpstered. You're lasthitting for 100+. You're guaranteed 1-2 denies/lasthits a wave. In DotA right now, that's some SHIT and you can first pick it all day. — Kyle Freedman (@keepingitKyle) April 26, 2018

Пример — Tiny. Раньше он был имбой, поскольку мог играть на любой линии, а проблемы у него возникали, лишь когда против него стояли три героя. Ты убиваешь больше 100 крипов, гарантированно забирая/деная по 1-2 юнита за волну. Полная жесть, что ты всегда можешь брать его на первый пик в текущих условиях

Oh, and core players? are you crushing your lane? can you get every cs and deny? well DONT FUCKIN LEAVE just camp out there ALL DAY nothing you possibly do around the map is better for your team than keeping that offlane boy securely in the dumpster. — Kyle Freedman (@keepingitKyle) April 26, 2018

Ну а что кор-игроки? Выигрываете свою линию? Забираете и деаите всех крипов? Что же, не вздумайте уходить с линии, стойте там до посинения. Гнобить вражеского офлейнера — большего для вашей команды не требуется

Денай — процесс добивания союзных юнитов (крипов, башен, героев, самого себя). Его можно совершить, когда здоровье персонажа или крипа составляет менее 50%.