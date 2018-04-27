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Кавая Леонарда пожизненно обеспечат пиццей и пивом, если он останется в «Спёрс»
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Кавая Леонарда пожизненно обеспечат пиццей и пивом, если он останется в «Спёрс» 

Чемпионат.com 1 час назад
Одна из пивоваренных компаний Техаса написала открытое письмо лёгкому форварду «Сан-Антонио Спёрс» Каваю Леонарду, чтобы помочь ему определиться с будущим.
«Дорогой Кавай, мы знаем, что нынешний сезон оказался непростым, а сейчас звучат вопросы о вашей лояльности. Но мы очень хотим, чтобы всё было как прежде. Нас никогда не смущала ваша молчаливость. Мы не считаем её признаком каких-то проблем.
Поэтому мы предлагаем вам сделку. Забудем обо всех событиях минувшего сезона. Мы хотим, чтобы вы остались в «Сан-Антонио». А чтобы подтвердить серьёзность наших намерений, предлагаем пожизненно обеспечить вас пиццей и пивом. Это не шутка», — говорится в письме.
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