Ямальские девушки-стрелки выбили 3450 очков и стали первыми

Ямальская команда в составе Алины Хизбуллиной, Татьяны Облогиной и Ангелины Чаппаровой стала чемпионом первенства России по стрельбе из малокалиберного оружия в Майкопе.

Женские команды разыграли медали в олимпийских упражнениях — малокалиберная винтовка, стрельба из трех положений на дистанции 50 метров. Девушки выбили 3450 очков из 3600 возможных. На втором месте удмуртские спортсменки, бронзы удостоены представители Санкт-Петербурга.

По словам старшего тренера по пулевой стрельбе Алексея Юркова, победа ноябрьских спортсменок стала сенсационной. Ведь до начала турнира никто и не прочил северянкам такой успех.

Эти соревнования являются отборочными на молодежное первенство мира, в них принимают участие более трехсот сильнейших российских стрелков. Первенство завершится 29 апреля.