Ещё
Ямальские девушки-стрелки выбили 3450 очков и стали первыми
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ямальские девушки-стрелки выбили 3450 очков и стали первыми 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямальская команда в составе Алины Хизбуллиной, Татьяны Облогиной и Ангелины Чаппаровой стала чемпионом первенства России по стрельбе из малокалиберного оружия в Майкопе.
Женские команды разыграли медали в олимпийских упражнениях — малокалиберная винтовка, стрельба из трех положений на дистанции 50 метров. Девушки выбили 3450 очков из 3600 возможных. На втором месте удмуртские спортсменки, бронзы удостоены представители Санкт-Петербурга.
По словам старшего тренера по пулевой стрельбе Алексея Юркова, победа ноябрьских спортсменок стала сенсационной. Ведь до начала турнира никто и не прочил северянкам такой успех.
Эти соревнования являются отборочными на молодежное первенство мира, в них принимают участие более трехсот сильнейших российских стрелков. Первенство завершится 29 апреля.
ИА Север-Пресс: последние новости
В Ноябрьске побывал отец Алины Кабаевой. Он обещал помощь производителям халяль-продукции Славим человека труда! В Новом Уренгое поздравили лучших профессионалов УрФО Пуровские единороссы готовятся к выборам главы Самбурга
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова75
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную11
Бьорндален перешел на собак20
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»274
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение