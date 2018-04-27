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Выкинула из автобуса и не вернула деньги: кондуктор высадила пассажира из-за внешнего вида
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Выкинула из автобуса и не вернула деньги: кондуктор высадила пассажира из-за внешнего вида 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Инцидент произошел в автобусе №85 в Тюмени. Кондукторше не понравился пассажир, который, как ей показалась, неопрятно выглядел. Мужчина заплатил за проезд, но женщина грубо вытолкала человека из транспорта.
«Зашли два мужчины один не очень опрятного вида, оплатили проезд проехали пару остановок, и кондуктор выкинула в прямом смысле этого неопрятного мужчину не вернув деньги. Разве можно так относиться к людям», — сообщила очевидец.
Она успела записать на видео конец конфликта. На нем слышно, как возмущается спутник пассажира, которого высадили. Ролик очевидец выложила в паблик «Инцидент | Тюмень» соцсети Вконтакте.
По видео некоторые тюменцы узнали кондуктора.
«Это кондуктор единственная на маршруте у нас, кто грубо обращается с детьми, то орет на весь автобус, то еще что-нибудь. С утра у нас всегда много народу и никто из кондукторов не позволяет себе такого, как эта женщина», — написала одна из пользователей.
Оперативно получить комментарий в МКУ «Тюменьгортранс» не удалось.
Фото: скрин
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