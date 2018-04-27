Песков рассказал о формате присутствия иностранных лидеров на Дне Победы 

Специальных приглашений лидерам зарубежных государств на Парад Победы 9 мая в Москве не присылали, рассказали в Кремле. Но двери открыты для всех желающих.
"Специальных приглашений нет. Как правило, приезжают те, кто так или иначе хочет присутствовать на параде", — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Много открытых приглашений, но специального присутствия глав государств и правительств в протокольном порядке не планируется и не готовится", — уточнил представитель Кремля.
Но для всех желающих двери абсолютно открыты", — заключил Песков.