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Песков рассказал о формате присутствия иностранных лидеров на Дне Победы
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Песков рассказал о формате присутствия иностранных лидеров на Дне Победы 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Специальных приглашений лидерам зарубежных государств на Парад Победы 9 мая в Москве не присылали, рассказали в Кремле. Но двери открыты для всех желающих.
"Специальных приглашений нет. Как правило, приезжают те, кто так или иначе хочет присутствовать на параде", — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Много открытых приглашений, но специального присутствия глав государств и правительств в протокольном порядке не планируется и не готовится", — уточнил представитель Кремля.
Но для всех желающих двери абсолютно открыты", — заключил Песков.
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