Артур Нигматуллин: Неприятно, что про Заболотного пишут, он никогда не был снайпером

«Сам по себе он добрейший парень. А вот на поле — отбивной молоток. Прошлый сезон, последний тур ФНЛ, „Тосно“ играет с „Химками“. Мы победили 3:1, Антон забил (а за „Химки“ — Михаил Гащенков , который сейчас со мной в „Амкаре“). Идём с поля, смотрю, а у Заболотного бровь разбита. А матч ничего не решал, мы уже вышли в Премьер-Лигу, играли за премиальные. Говорю Антону: „Вспоминаю детско-юношескую команду: постоянно у тебя то голова в крови, то ссадины. Вот и сейчас!“

Неприятно читать, что про Заболотного пишут. Антон никогда не был снайпером. Свои 10 клал, но редко больше. Лучший сезон провёл в прошлом году: 17 голов. Он может не забивать, но всегда старается без остатка и борется без остатка.