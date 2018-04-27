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Артур Нигматуллин: Неприятно, что про Заболотного пишут, он никогда не был снайпером
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Артур Нигматуллин: Неприятно, что про Заболотного пишут, он никогда не был снайпером 

Советский спорт 1 час назад
«Сам по себе он добрейший парень. А вот на поле — отбивной молоток. Прошлый сезон, последний тур ФНЛ, „Тосно“ играет с „Химками“. Мы победили 3:1, Антон забил (а за „Химки“ — Михаил Гащенков, который сейчас со мной в „Амкаре“). Идём с поля, смотрю, а у Заболотного бровь разбита. А матч ничего не решал, мы уже вышли в Премьер-Лигу, играли за премиальные. Говорю Антону: „Вспоминаю детско-юношескую команду: постоянно у тебя то голова в крови, то ссадины. Вот и сейчас!“
Неприятно читать, что про Заболотного пишут. Антон никогда не был снайпером. Свои 10 клал, но редко больше. Лучший сезон провёл в прошлом году: 17 голов. Он может не забивать, но всегда старается без остатка и борется без остатка.
Заболотный — футболист уровня »Зенита» и сборной. Вы скажете: это твой друг. Но никто ведь не замечает, сколько мячей он принимает, отрезает. Прижали команду, вратарь выносит мяч — и Антон всегда зацепится. Как полезен он при стандартах у своих ворот! Да, прямая обязанность форварда — забивать голы, а в «Зените» их у Заболотного нет. Но он впервые столкнулся с таким высоким уровнем, где надо постоянно и много забивать — разумеется, это давит», — приводит слова Нигматуллина Sport24.
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