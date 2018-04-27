Молодёжки «Арсенала» и «Анжи» поделили очки 

28-й тур Молодёжного первенства России открылся матчем команд из нижней половины турнирной таблицы. «Арсенал» принимал «Анжи» и на 18-й минуте оказался в роли догоняющего после реализованного Гамидом Агаларовым пенальти. Спустя 9 минут Владислав Тюрин сравнял счет, это был последний гол в матче — 1:1.
"Арсенал" остался на 14-м месте, махачкалинцы — девятые.
Протокол игры
Арсенал Тула (мол.)
Анжи (мол.)
18' Агаларов Гамид (0:1)
(1:1) 27'
Ушаков Виталий • Осипов Александр • Маркин Константин • Денисов Александр 45' • Веприков Игорь • Максимов Илья • Шолох Эдуард 58' (Максименко Артём (58') • Лобзин Аркадий • Гребенщиков Александр • Максумов Джамшед
Богатырёв Максим • Адамов Никита • Чистяков Никита • Калошин Павел • Панаев Анар • Агаларов Гамид 45'
27 апреля.