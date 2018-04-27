Молодёжки «Арсенала» и «Анжи» поделили очки

28-й тур Молодёжного первенства России открылся матчем команд из нижней половины турнирной таблицы. «Арсенал» принимал «Анжи» и на 18-й минуте оказался в роли догоняющего после реализованного Гамидом Агаларовым пенальти. Спустя 9 минут Владислав Тюрин сравнял счет, это был последний гол в матче — 1:1.

"Арсенал" остался на 14-м месте, махачкалинцы — девятые.

Протокол игры

Арсенал Тула (мол.)

Анжи (мол.)

18' Агаларов Гамид (0:1)

(1:1) 27'

27 апреля.