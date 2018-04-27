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Сергей kefir Никифоров: сейчас всё будет зависеть от удачи
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Сергей kefir Никифоров: сейчас всё будет зависеть от удачи 

Чемпионат.com 2 часа назад
Игрок «Ростова» Сергей kefir Никифоров прокомментировал результаты жеребьёвки чемпионата РФПЛ по киберфутболу. «Группа попалась хорошая, пока ничего не могу сказать. В прошлом году был печальный опыт, сейчас всё будет зависеть от удачи. Данная версия FIFA случайная. Не всё зависит от игрока», — сказал Никифоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Жеребьёвка групп состоялась 27 апреля в зале «Технология» отеля «Вега-Измайлово». Сергей kefir Никифоров встретится с Александром Sandor Фофановым, Владиславом Lakorini Лунёвым («Тосно»), Кириллом King Погожевым («СКА-Хабаровск») и Павлом Jhonnygrime Пурювкиным.
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