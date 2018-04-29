«Эвертон» хочет расстаться с Уэйном Руни

Английский «Эвертон» готовит серьезные перестановки в клубе после окончания текущего сезона. Руководство «ирисок» намерено уволить главного тренера команды Сэма Эллардайса и президента клуба Билла Кенрата. Кроме того, летом клуб могут покинуть несколько высокооплачиваемых игроков, в частности, форвард Уйэн Руни, сообщает Mirror.

По информации источника, владельцы «Эвертона» разочарованы игрой Руни за клуб и не скрывают, что 32-летний форвард не смог оправдать ожиданий.

В стане «ирисок» надеются, что смогут получить выгодные предложения по трансферу Руни из Китая или американской МЛС.