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«Эвертон» намерен продать Руни
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«Эвертон» намерен продать Руни 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: Reuters
Английский «Эвертон» по окончании текущего сезона намерен расстаться с нападающим Уэйном Руни, сообщает "Советский спорт".
Руководство клуба недовольно нынешним составом клуба и хочет провести реконструкцию команды. 32-летний английский форвард находится в числе тех, на кого в стане «ирисок» не рассчитывают и будут намерены продать его в ходе летней трансферной кампании.
Руни перешел в «Эвертон» летом прошлого года из "Манчестер Юнайтед" на правах свободного агента. Его контракт рассчитан до 2019 года.
В этом сезоне нападающий провел 40 матчей во всех турнирах и является лучшим бомбардиром команды на данный момент, забив 11 голов и сделав три голевые передачи. «Синие» занимают 8-е место в турнирной таблице АПЛ после 36-ти туров.
Ранее сообщалось, что «Эвертон» победил «Ньюкасл» в АПЛ.
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