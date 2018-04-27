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«Спартак» поздравил тренера Пилипчука аплодисментами и кувырками
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«Спартак» поздравил тренера Пилипчука аплодисментами и кувырками 

Спорт-Экспресс 1 час назад
"Спартак" провел очередную тренировку в преддверии матча 28-го тура чемпионата России против «Амкара». Красно-белые собрались на базе в 10.00, а спустя час вышли на поле. Игроки выполнили разминку, затем сыграли в ручной мяч. А во второй части занятия были квадраты и теннисбол. В общей сложности практический урок продлился чуть больше часа.
Защитник Георгий Джикия и полузащитник Джано Ананидзе, восстанавливающиеся после травм, занимались по индивидуальной программе. Перед стартом занятия команда поздравила аплодисментами и традиционными кувырками тренера Романа Пилипчука, которому исполнился 51 год.
Завтра «Спартак» проведет теоретическое занятие и утреннюю тренировку. В субботу игроки отправятся в Пермь.
Матч «Амкар» — «Спартак» состоится 29 апреля, начало — в 14.00 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.
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