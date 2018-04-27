Ещё
А. Нигматуллин: «В „Амкаре“ есть задержки по зарплате, но так везде в РФПЛ»
Далее:
Читайте также:
Ещё

А. Нигматуллин: «В „Амкаре“ есть задержки по зарплате, но так везде в РФПЛ» 

SPORT24.ru 1 час назад
Вратарь «Амкара» Артур Нигматуллин рассказал о финансовых проблемах в команде.
”На данный момент ситуация не критичная. Есть задержки по зарплате в несколько месяцев. Но такое происходит во многих командах Премьер-лиги”, — сказал Нигматуллин в интервью Sport24.
Также Нигматуллин поделился ожиданиями от ближайшего матча со ”Спартаком”.
”Эта игра для меня уже не особенная. Прошло слишком много времени с тех пор, как я был в ЦСКА. Единственное, что вызвало воспоминания — стадион. На Песчанке ведь вообще ничего не было, когда я был мальчишкой. Только старые трибуны, куда нельзя было попасть”, — сказал Нигматуллин.
SPORT24.ru: последние новости
Жилберто Силва и Наталья Водянова сыграют в футбол во Владивостоке Клопп: «Ливерпуль поможет Джеррарду, если он не пойдет в «МЮ» или «Эвертон» Клопп про травму Окслейда-Чемберлена: «Не могу поверить, это нечестно»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова75
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную11
Бьорндален перешел на собак20
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»274
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение