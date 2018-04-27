А. Нигматуллин: «В „Амкаре“ есть задержки по зарплате, но так везде в РФПЛ»

Вратарь «Амкара» Артур Нигматуллин рассказал о финансовых проблемах в команде.

”На данный момент ситуация не критичная. Есть задержки по зарплате в несколько месяцев. Но такое происходит во многих командах Премьер-лиги”, — сказал Нигматуллин в интервью Sport24.

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”Эта игра для меня уже не особенная. Прошло слишком много времени с тех пор, как я был в ЦСКА. Единственное, что вызвало воспоминания — стадион. На Песчанке ведь вообще ничего не было, когда я был мальчишкой. Только старые трибуны, куда нельзя было попасть”, — сказал Нигматуллин.