Студентка ВолГУ стала «Мисс Студенчество Волгограда-2018»

Студентка ВолГУ Наталья Ильинская завоевала звание «Мисс студенчество Волгограда-2018», теперь она представит город на аналогичном всероссийском конкурсе.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в комитете молодежной политики мэрии, девушка с 2013 года является создателем и руководителем танцевального коллектива ВолГУ «Инверсия», который несколько раз занимал призовые места на различных конкурсах. Сейчас она учится на втором курсе магистратуры на журналиста.