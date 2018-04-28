Студентка ВолГУ стала «Мисс Студенчество Волгограда-2018» 

Студентка ВолГУ Наталья Ильинская завоевала звание «Мисс студенчество Волгограда-2018», теперь она представит город на аналогичном всероссийском конкурсе.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в комитете молодежной политики мэрии, девушка с 2013 года является создателем и руководителем танцевального коллектива ВолГУ «Инверсия», который несколько раз занимал призовые места на различных конкурсах. Сейчас она учится на втором курсе магистратуры на журналиста.
Добавим, что «Мисс Зрительских симпатий» стала Анастасия Ромашкова из Волгоградской академии МВД, а «Второй вице-мисс» признали Дина Джумагулову из регионального филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова. Титул «Вице-мисс» достался студентке ВГАФКа Еве Шанидзе. В общей сложности в конкурсе приняло участие 10 девушек.