Хоккейный регион: юниорский чемпионат мира по хоккею на Южном Урале побил рекорд по посещаемости 

По итогам семи игровых дней матчи юниорского чемпионата посетило около 129 тысяч зрителей. Предыдущий рекорд — 115 тысяч человек — был поставлен в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта со ссылкой на Федерацию хоккея России.
— Мы уже много раз отмечали, что Южный Урал — это хоккейный регион. Поэтому неудивительно, что этот чемпионат мира вызвал такой высокий интерес среди болельщиков. Ведь и Челябинск, и Магнитогорск по-настоящему любят хоккей и живут им, — отметил заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.
Чемпионат мира продолжится до конца недели. 28 апреля в Челябинске пройдут полуфинальные матчи. В арене «Трактор» встретятся сборные Финляндии и Швеции (15:30), а также США и Чехии (19:30). В Магнитогорске пройдёт матч за право остаться в высшем дивизионе между Францией и Швейцарией.
Транслировать соревнования будут телеканалы «Матч», «Матч Арена» и «Планета», а также ОТВ.
Накануне сборная России завершила выступление на чемпионате, потерпев поражение от США со счётом 1:5. Матч прошёл в минимальным количеством удалений, после его завершения не обошлось без накладки. Во время исполнения гимна страны-победителя на арене параллельно заиграла другая музыка, после чего выключили звук. Победители продолжили петь гимн без музыки, пытаясь перекричать трибуны. В Министерстве спорта сообщили, что американцам уже принесли извинения, и те отнеслись к ситуации с пониманием. Перед грядущими матчами оборудование пообещали проверить несколько раз.