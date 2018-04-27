Хоккейный регион: юниорский чемпионат мира по хоккею на Южном Урале побил рекорд по посещаемости

По итогам семи игровых дней матчи юниорского чемпионата посетило около 129 тысяч зрителей. Предыдущий рекорд — 115 тысяч человек — был поставлен в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта со ссылкой на Федерацию хоккея России.

— Мы уже много раз отмечали, что Южный Урал — это хоккейный регион. Поэтому неудивительно, что этот чемпионат мира вызвал такой высокий интерес среди болельщиков. Ведь и Челябинск, и Магнитогорск по-настоящему любят хоккей и живут им, — отметил заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов

Чемпионат мира продолжится до конца недели. 28 апреля в Челябинске пройдут полуфинальные матчи. В арене «Трактор» встретятся сборные Финляндии и Швеции (15:30), а также США и Чехии (19:30). В Магнитогорске пройдёт матч за право остаться в высшем дивизионе между Францией и Швейцарией.

Транслировать соревнования будут телеканалы «Матч», «Матч Арена» и «Планета», а также ОТВ.