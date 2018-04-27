Спецприглашений для зарубежных лидеров на Парад 9 Мая не будет, заявил Песков

Отдельных приглашений главам государств и правительств на Парад Победы 9 Мая в этом году не будет.

«Специальных приглашений нет. Как правило, туда (на Парад Победы в Москву. — Прим. ред.) приезжают те, кто так или иначе хочет присутствовать на этом параде», — заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков

Он добавил, что присутствие первых лиц других государств на параде в протокольном порядке не планируется, добавив, что «для всех желающих двери абсолютно открыты».

При этом представитель Кремля не уточнил, кто из лидеров других государств выразил желание посетить российскую столицу, пообещав объявить об этом позднее.