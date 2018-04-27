Эксперт призвал парламентариев расширить сотрудничество с европейскими партиями

Парламентарии в России должны найти пути к расширению солидарного поведения с политическими партиями и общественными объединениями в тех странах Европы, которые незаслуженно отодвинули на периферию Евросоюза . Об этом заявил экс-сенатор, президент Общества российско-сирийской дружбы и культурных связей Александр Дзасохов

По его словам, Европу «оседлали» три государства — Германия, Франция и Великобритания. «Логика такая — мы экономически сильнее, поэтому мы имеем право на любые, даже неприемлемые для большинства, инициативы. На самом деле, страны, которые отодвинуты сегодня на периферию ЕС, ещё недавно влияли на решение сложнейших вопросов — это прежде всего страны Скандинавии, Италия и Греция. И мы должны сегодня найти пути к расширению солидарного поведения с политическими партиями и общественными объединениями России и этих стран», — уверен Александр Дзасохов.