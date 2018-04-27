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Эксперт призвал парламентариев расширить сотрудничество с европейскими партиями
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Эксперт призвал парламентариев расширить сотрудничество с европейскими партиями 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Парламентарии в России должны найти пути к расширению солидарного поведения с политическими партиями и общественными объединениями в тех странах Европы, которые незаслуженно отодвинули на периферию Евросоюза. Об этом заявил экс-сенатор, президент Общества российско-сирийской дружбы и культурных связей Александр Дзасохов.
По его словам, Европу «оседлали» три государства — Германия, Франция и Великобритания. «Логика такая — мы экономически сильнее, поэтому мы имеем право на любые, даже неприемлемые для большинства, инициативы. На самом деле, страны, которые отодвинуты сегодня на периферию ЕС, ещё недавно влияли на решение сложнейших вопросов — это прежде всего страны Скандинавии, Италия и Греция. И мы должны сегодня найти пути к расширению солидарного поведения с политическими партиями и общественными объединениями России и этих стран», — уверен Александр Дзасохов.
Экс-сенатор обратил внимание, что у каждой страны есть не только руководство, но и сложившаяся политическая система, в рамках которой можно и нужно налаживать международные контакты. «С кем мы сотрудничаем с ФРГ по сирийскому вопросу? Да, оно интенсивное, идут острые дискуссии. Но между тем в Германии есть парламентские партии, которые придерживаются левых взглядов — и у нас в России есть такой партийный блок. Но КПРФ с ними активно не сотрудничает. Тоже самое можно сказать и о партии „Непокорённая Франция“, в которой считают, что Сирия — самостоятельное государство, что надо сотрудничать с Башаром Асадом, а не падать всё глубже в „объятия“ США», — заметил Александр Дзасохов.
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