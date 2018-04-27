Ещё
Вход на матч «Рубин» — «Уфа» будет бесплатным
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вход на матч «Рубин» — «Уфа» будет бесплатным 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Министр спорт Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал о тестовом матче «Рубин» — «Уфа» в 29-м туре чемпионата России, который пройдет на «Казань Арене» 7 мая. Как отметил министр, билеты на игру будут бесплатными.
— Так получилось, что это последний матч сезона. Принципиальный матч. На нем мы будем тестировать сервисы, которые будут задействованы на ЧМ-2018. Цель — проверить готовность города и стадиона, — цитирует Леонова «Бизнес Онлайн». — Мы хотим протестировать службы стадиона: волонтеры, стюарды, сотрудники безопасности, сервиса и питания. Все, как будет работать на чемпионате мира. Проверим и транспортную систему.
Нам очень важно, чтобы стадион был заполнен, мы планируем заполнить на 50 процентов. Вместе с «Рубином» мы приняли решение проведения матча с бесплатными билетами. Любой желающий может бесплатно его посетить, помочь нам протестировать все службы и поддержать команду.
Надеемся на шикарную погоду и хороший футбол. Стадион сейчас готов не только к матчу, но и к чемпионату мира. Газон просто отличный.
Спорт-Экспресс: последние новости
Трент Александр-Арнолд: "Клопп точно похож на отца для своих игроков" "Спартак" поздравил тренера Пилипчука аплодисментами и кувырками Димитров восстановился от повреждения ноги, полученного в матче со "Спартаком"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова75
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную11
Бьорндален перешел на собак20
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»274
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение