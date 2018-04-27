Вход на матч «Рубин» — «Уфа» будет бесплатным

Министр спорт Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал о тестовом матче «Рубин» — «Уфа» в 29-м туре чемпионата России, который пройдет на «Казань Арене» 7 мая. Как отметил министр, билеты на игру будут бесплатными.

— Так получилось, что это последний матч сезона. Принципиальный матч. На нем мы будем тестировать сервисы, которые будут задействованы на ЧМ-2018. Цель — проверить готовность города и стадиона, — цитирует Леонова «Бизнес Онлайн». — Мы хотим протестировать службы стадиона: волонтеры, стюарды, сотрудники безопасности, сервиса и питания. Все, как будет работать на чемпионате мира. Проверим и транспортную систему.

Нам очень важно, чтобы стадион был заполнен, мы планируем заполнить на 50 процентов. Вместе с «Рубином» мы приняли решение проведения матча с бесплатными билетами. Любой желающий может бесплатно его посетить, помочь нам протестировать все службы и поддержать команду.

Надеемся на шикарную погоду и хороший футбол. Стадион сейчас готов не только к матчу, но и к чемпионату мира. Газон просто отличный.