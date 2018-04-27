Роспатент получил пять заявок на регистрацию товарного знака «Новичок»

Заявки поданы со стороны компаний ООО «Виноконьячный завод „Альянс — 1892“, ООО „Объединение „Золотой Бренд“, ООО „ЛИГАЛ АРТ“, ОАО „СИБИАР“ и от частного лица — Виктории Алексеевны Воскобойниковой. В заявках указывается написание товарного знака „Новичок“, „Novichok“, „Novichek“. Заявки были поданы 20 и 27 марта, 3, 5, 6 апреля.

“Заявки касаются алкогольной и безалкогольной продукции, фармацевтических изделий. В 2018 году заявки поступили в марте-апреле», — рассказали в пресс-службе.