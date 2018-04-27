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Роспатент получил пять заявок на регистрацию товарного знака «Новичок»
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Роспатент получил пять заявок на регистрацию товарного знака «Новичок» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) в марте-апреле получила пять заявок на регистрацию торгового знака «Новичок», сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Заявки поданы со стороны компаний ООО «Виноконьячный завод „Альянс — 1892“, ООО „Объединение „Золотой Бренд“, ООО „ЛИГАЛ АРТ“, ОАО „СИБИАР“ и от частного лица — Виктории Алексеевны Воскобойниковой. В заявках указывается написание товарного знака „Новичок“, „Novichok“, „Novichek“. Заявки были поданы 20 и 27 марта, 3, 5, 6 апреля.
“Заявки касаются алкогольной и безалкогольной продукции, фармацевтических изделий. В 2018 году заявки поступили в марте-апреле», — рассказали в пресс-службе.
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