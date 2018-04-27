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Стадион ЧМ-2018 «Самара-Арена» получил разрешение на ввод в эксплуатацию
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Стадион ЧМ-2018 «Самара-Арена» получил разрешение на ввод в эксплуатацию 

SPORT24.ru 1 час назад
Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта.
”Эта арена — самая крупная из всех, построенных к чемпионату. Площадь объекта составляет 156 тыс. кв. м, а его высота — 60 м. Известно, аэрокосмическая отрасль является достоянием Самары. Это обстоятельство было учтено при проектировании стадиона, который похож внешне на космический корабль и расположен на самой высокой точке города”, — сказал Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков.
Ближайший тестовый матч на арене «Самара» состоится 28 апреля. «Крылья Советов» и «Факел» сойдутся в очередном туре ФНЛ.
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