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Клопп: «Ливерпуль поможет Джеррарду, если он не пойдет в „МЮ“ или „Эвертон“
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Клопп: «Ливерпуль поможет Джеррарду, если он не пойдет в „МЮ“ или „Эвертон“ 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слухи о возможном назначении Стивена Джеррарда тренером шотландского клуба «Рейнджерс». Сейчас легенда «Ливерпуля» работает с юношеской командой «красных».
”Стивен всегда будет легендой «Ливерпуля», что бы ни произошло. Мне еще никто не говорил о его решении. Но у него большой опыт в роли игрока и тренера, будь у меня свой клуб, я бы тоже подумал о его кандидатуре.
Если он думает, что он готов, значит он готов. Я был бы счастлив и поддержал его. Мы поможем ему, если он не пойдет в ”Манчестер Юнайтед” или «Эвертон», — цитирует Клоппа Mirror.
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