Клопп оценил перспективы Джеррарда возглавить «Рейнджерс» 

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил перспективы наставника юношеской команды «красных» Стивена Джеррарда возглавить «Рейнджерс».
"Джеррард был и останется легендой, он может делать всё, что ему захочется. Я могу предположить, что клубы в нём заинтересованы. Если бы я был владельцем какого-нибудь клуба, я бы тоже задумался. Думаю, что он готов работать. Я был бы рад за него и поддержал бы его. Мы будем помогать ему, пока он не возглавит «Эвертон» или "Манчестер Юнайтед" — отметил с иронией Клопп.