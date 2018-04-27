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Клопп оценил перспективы Джеррарда возглавить «Рейнджерс»
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Клопп оценил перспективы Джеррарда возглавить «Рейнджерс» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил перспективы наставника юношеской команды «красных» Стивена Джеррарда возглавить «Рейнджерс».
"Джеррард был и останется легендой, он может делать всё, что ему захочется. Я могу предположить, что клубы в нём заинтересованы. Если бы я был владельцем какого-нибудь клуба, я бы тоже задумался. Думаю, что он готов работать. Я был бы рад за него и поддержал бы его. Мы будем помогать ему, пока он не возглавит «Эвертон» или "Манчестер Юнайтед" — отметил с иронией Клопп.
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