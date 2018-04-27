Юрген Клопп: Я бы подумал о Джеррарде, если бы был владельцем клуба 

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о том, что Стивен Джеррард, возглавляющий молодежную команду клуба, может уйти в «Рейнджерс».
«Я не беспокоюсь по этому поводу, — приводит This is Anfield слова Клоппа. — Стивен был и остается легендой и делает то, что считает нужным.
Никто не говорил мне о его решении. Могу предположить, что он интересен клубам. Я бы сам подумал о нем, если бы был владельцем.
У нас великолепные отношения. Мне бы хотелось поработать с ним как игроком, но я немного опоздал. Он хочет учиться и делает это.
Думаю, он не будет скучать, если возьмет с собой несколько игроков из академии».