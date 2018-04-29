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После запрета посещать футбольные матчи турецкий фанат арендовал кран
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После запрета посещать футбольные матчи турецкий фанат арендовал кран 

360tv.ru 1 час назад
Болельщику турецкого «Денизлиспора» (Д2) запретили посещать стадион. Запрет должен был действовать на протяжении года. Фанат нашел способ, как и запрет не нарушить, и игру посмотреть, сообщила турецкая газета BirGün.
Фанат арендовал спецтехнику — автомобильный кран. Машина стала за пределами стадиона, подняла стрелу с люлькой, в которой расположился фанат — и тот смог без нарушения запрета своими глазами увидеть игру любимой команды. И запрет не нарушил, и на футболе побывал.
Все 12 стадионов, на которых будет проходить Чемпионат мира по футболу в 2018 году в России, готовы к эксплуатации. Информацию подтвердила пресс‐служба Минспорта России. Последним в строй введен стадион в Самаре. «Самара Арена», высота которой 60 метров, способна вместить 45 тысяч зрителей.
Также из Ростова-на-Дону пришло известие, что местный стадион готов к ЧМ-2018. Торжественное открытие спортивной арен запланировано на 13 мая.
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