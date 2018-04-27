Завершено строительство последнего стадиона к ЧМ‐2018

Все 12 стадионов, на которых будет проходить Чемпионат мира по футболу 2018, готовы к эксплуатации. Информацию подтвердила пресс‐служба Минспорта РФ, сообщило РИА ФАН

Сегодня, 27 апреля, в Самаре получено разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона, который летом этого года примет матчи чемпионата мира по футболу

— Минспорта РФ.

«Самара Арена», высота которой 60 метров, способна вместить 45 тысяч зрителей. На стадионе 28 апреля пройдет тестовый матч между «Крыльями Советов» и «Факелом».

В Ростове готовятся к открытию стадиона на 45 тысяч болельщиков, который построили к ЧМ‐2018 по футболу. Торжественное мероприятие состоится 13 мая.