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Завершено строительство последнего стадиона к ЧМ‐2018
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Завершено строительство последнего стадиона к ЧМ‐2018 

360tv.ru 48 минут назад
Все 12 стадионов, на которых будет проходить Чемпионат мира по футболу 2018, готовы к эксплуатации. Информацию подтвердила пресс‐служба Минспорта РФ, сообщило РИА ФАН.
Сегодня, 27 апреля, в Самаре получено разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона, который летом этого года примет матчи чемпионата мира по футболу
— Минспорта РФ.
«Самара Арена», высота которой 60 метров, способна вместить 45 тысяч зрителей. На стадионе 28 апреля пройдет тестовый матч между «Крыльями Советов» и «Факелом».
В Ростове готовятся к открытию стадиона на 45 тысяч болельщиков, который построили к ЧМ‐2018 по футболу. Торжественное мероприятие состоится 13 мая.
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