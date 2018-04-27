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Двое россиян пробились в четвертьфинал чемпионата Европы
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Двое россиян пробились в четвертьфинал чемпионата Европы 

Чемпионат.com 36 минут назад
Российские дзюдоисты Аслан Лаппинагов и Екатерина Валькова вышли в четвертьфинал чемпионата Европы, который проходит в Израиле.
Лаппинагов в весовой категории до 81 кг победил Сергея Кривчача с Украины и Алексиоса Нтанацидиса из Греции. Валькова в весовой категории до 63 кг была сильнее испанки Избалеь Пуче и итальянки Эдвиги Гвенд.
Шансы на медаль сохраняют Уали Куржев (до 73 кг) и Дарья Давыдова (до 63 кг). Они уступили в 1/8 финала, но сразятся за бронзовую медаль, если их обидчики выйдут в финал турнира.
Чемпионат Европы завершится в Тель-Авиве 28 апреля. В общей сложности будет разыграно 14 комплектов наград.
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