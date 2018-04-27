Двое россиян пробились в четвертьфинал чемпионата Европы

Лаппинагов в весовой категории до 81 кг победил Сергея Кривчача с Украины и Алексиоса Нтанацидиса из Греции. Валькова в весовой категории до 63 кг была сильнее испанки Избалеь Пуче и итальянки Эдвиги Гвенд.

Шансы на медаль сохраняют Уали Куржев (до 73 кг) и Дарья Давыдова (до 63 кг). Они уступили в 1/8 финала, но сразятся за бронзовую медаль, если их обидчики выйдут в финал турнира.

Чемпионат Европы завершится в Тель-Авиве 28 апреля. В общей сложности будет разыграно 14 комплектов наград.